شبان الخضر يواجهون موريتانيا في افتتاح الدورة الودية الدولية

يفتتح المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، اليوم الأربعاء، مشواره ضمن الدورة الودية الدولية المقامة بالجزائر، بمواجهة نظرائهم من منتخب موريتانيا.

ويسعى شبان المنتخب الوطني، تحقيق انطلاقة موفقة في هذه الدورة الودية الدولية، من خلال تحقيق الفوز ضد موريتانيا.

ومن المقرر أن تلعب هذه المباراة، انطلاقا من الساعة السادسة مساءً، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

يذكر أن هذه الدورة الودية الدولية الخاصة بمنتخبات أقل من 17 عاما، والتي تحتضنها الجزائر، تجري بمشاركة كل من المنتخب الوطني، ومنتخبي موريتانيا وتونس.