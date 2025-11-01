شبان “السياربي” يتخطون المولودية بثلاثية

حسم فريق شباب بلوزداد لفئة أقل من 20 سنة، الداربي أمام الغريم مولودية الجزائر لصالحه بثلاثية لهدف، في قمة الجولة الـ 6 من بطولة النخبة.

وسجل أهدافف شبان “السياربي” كل من مسعودان، وشاوي وعبد اللاوي، في اللقاء الذي جرى اليوم السبت، بملعب “مولود زروقي” بالكاليتوس.

وبهذا الفوز تواصل تشكيلة الشباب لأقل من 20 سنة. والمنتشية مؤخرا بلقب “السوبر” على حساب نادي إتحاد بشار الجديد، تصدر بطولة “النخبة” بالعلامة الكاملة. بـ 6 اتصارات كاملة في أو 6 جولات من الموسم الجاري.