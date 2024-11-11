شبان المنتخب الوطني يستهدفون الفوز أمام تونس في افتتاح دورة “لوناف”

يفتتح المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، اليوم الإثنين، مشواره ضمن دورة “لوناف”، بمواجهة منتخب تونس.

ويسعى المدرب عزيز لحوسين، وأشباله، لتسجيل انطلاقة قوية في هذه المنافسة، من خلال تحقيق الفوز على نظرائهم من تونس.

ووفق البرنامج المسطر لهذه الدورة، من المقرر أن تجرى هذه المباراة، بملعب “الأب جيكو” بالمغرب، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، يستهدف من مشاركته في هذه الدورة، انهاء المنافسة في أحد المركزين الأولين، لضمان تأهله للنهائيات كأس أمم إفريقيا، لهذه الفئة العمرية.