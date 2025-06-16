شبان “الخُضر” يتحدون نظراءهم من تونس للتتويج بالدورة الودية الدولية

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم فئة أقل من 17 عاما، اليوم الإثنين، نظيره التونسي، لحساب آخر مباراة من الدورة الودية الدولية، المقامة بالجزائر.

وتعتبر مباراة اليوم، اختبارا حقيقيا، لأشبال المدرب الوطني أمين غيموز، في مواجهة نظرائهم من تونس.

وبعد فوزهم في المباراة الأولى التي جمعتهم بمنتخب موريتانيا، بنتيجة هدف دون رد، سيكون التعادل أمام تونس، كافيا لشبان المنتخب الوطني، من أجل التتويج بهذه الدورة.

يذكر هذه المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، ونظيره التونسي، مقررة أمسية اليوم الأحد، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلاً، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.