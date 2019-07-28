شبح الإفلاس يطارد “سوناكوم”.. والعمال يطالبون بزيادات في الأجور

تعاني الشركة الوطنية للمركبات الصناعية “سوناكوم” من مشاكل مالية جمة بسبب ارتفاع أجور العمال وعدم وجود سيولة مالية ما أصبح يهددها بالإفلاس.

تحصلت “النهار اونلاين” على وثيقة رسمية من داخل الشركة الجزائرية للمركبات الصناعية “سوناكوم” تثبت حجم المشاكل المالية التي تتخبط فيها الشركة والتي تهددها اليوم بالإفلاس.

وحسب الوثيقة المتمثلة في مذكرة معلومات داخلية صادرة عن الإدارة المركزية للعمال، فإن التباين في التصنيفات لوظائف العمال أدى لزيادة كبيرة في إرتفاع الأجور وهو ما تسبب في مشاكل مالية للشركة.

كما تسببت الأجور المرتفعة في مشاكل مالية كبيرة للشركة فضلا عن تسجيل تذمر لدى بعض العمال الذين طالبوا باعتماد نظام أجور جديد.

بالموازاة مع ذلك وعدت المديرية العامة للمجمع بتسديد أجور عمالها وفق النظام المالي الجديد مباشرة بعد تحسن الوضعية المالية، على أن يتم ذلك بعد صب الميزانيات المنتظرة.

وقررت المديرية العامة للشركة تنصيب لجنة مركزية لتعديل الاتفاقية الجماعية التي تم التوقيع عليها في ينة 2005.

وتتمثل مهام هذه اللجنة في مراجعة نظام الأجورساري المفعول وفق ما يتناسب مع الوظائف والرتب،خاصة وان رواتب العمال أصبحت لا تتماشى مع الواقع المعاش.

وسيتم تنصيب لجان فرعية تابعة للجنة المركزية على مستوى كل من الهياكل الإدارات الفرعية الشعب و الإدارات المركزية التابعة للشركة.

وسيتولى كل فرع تابع للجنة مسؤولية إقتراح حلول للمشاكل خاصة ما تعلق بالتصنيف الخاص بالوظائف والرتب، وإحصاء المشاكل المتعلقة بالأجور.

كما كلفت الإدارة العامة هذه اللجنة بوقف نشر المعلومات المغلوطة وسط العمال، والتفريق بين الوظيفة والمنصب والرتبة، والأخذ بعين الإعتبار التجربة، وعدم الخلط بين منصب العمل وممارسة المهام وفق الظروف المختلفة.