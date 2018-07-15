شبح الإنقطاعات المتكرّرة للكهرباء سببه ضعف الشبكة..وهذه هي الحلول!!

كشف محمد أعقاب الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز،اليوم الأحد عن النّقائص الكبرى التي تعرفها الجزائر في شبكة الكهرباء على المستوى الوطني.

التي حالت دون تحقيق التغطية الشاملة للكهرباء،وما نتج عنها من مشاكل كالإنقطاعات المتكررة للكهرباء.

منوّها المتحّدث أن هذه المشاكل بحاجة إلى امكانايات وتحديات كبرى للاستدراكها، بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي.

وسيتحقق هذاعن طريق إنجاز مشاريع ذات توتر عالي بوتيرة سريعة ذات تقنية عالية.

أعقاب أكد خلال الإجتماع الذي جمع مؤسسته بمؤسسات وطنية تابعة،أن الجزائرحققت تقدما بإنتاجها أكثر من 18 ألف ميغاواط من الكهرباء.

والتحدي لا يزال موجود، لتدارك النقص في التغطية الكهربائية، من خلال إستغلال أكبر محطتين للكهرباء.

مشيرا ذات المسؤول أن محطة كاب جنات، قيد الإنجاز ستدخل حيّز الخدمة بعد أسبوع فقط،وهذا بعد الإتفاق الذي تمّ مع أصحاب الأرض.

وستكون هذه المحطّة ومحطة الهضاب العليا اللتين يقدر إنتجاهما الإجمالي معا ب2400 ميغاواط، دعما ل18 ألف ميغاواط.

ولم يفوّت الرئيس المدير العام لشركة سونالغاز، للابراز قدرات المؤسسة وجاهزيتها لتفادي الإنقطاعات المتككرة للكهرباء التي تشهدها ولايات الوطن.

منوّها أيضا أن الجزائر أنتجت 14 ألف و300 ميغاواط العام الماضي،عكس السنة الجارية

فقد تمّ التفوق بإنتاج قدّر ب15 ألف و700 ميغا واط.