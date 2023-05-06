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قناة النهار

شبح الجفاف .. ضرورة الاعتماد على التقنيات الحديثة للري

بقلم قناة النهار
شبح الجفاف .. ضرورة الاعتماد على التقنيات الحديثة للري
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/0u3MF
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