شبح الفايسبوك خطف زوجك إليك طرق استرجاعه إليك

شبح الفايسبوك

بعد الطفرة التكنولوجية التي يعرفها العالم حاليا، صار الإنسان مكبلا بتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي كشبح الفايسبوك الذي غير نمط عيشه ودمرت علاقاته. خاصة رابط الميثاق الغليظ بين الزوج والزوجة.

فوصل الأمر إلى حد الإدمان عليها ونجد الكثير من الزوجات تشتكين بل تتذمرن من قضاء أزواجهم ساعات طويلة على الفايسبوك لهذا سنحاول تقديم بعض الطرق المفيدة لك سيدتي لتستعيدي زوجك.

حاولي أن تكوني ذكية في اختيار الوقت المناسب للتحدث إليه عن شعورك بالوحدة التي تخالجك نتيجة قضائه هذه الساعات الطويلة على شبح الفايسبوك،ولا يتبادل معك أطراف الحديث أو يسألك كيف كان نهارك أو ماذا تحتاجين،وإياك أن تحدثيه وهو يتصفح هذه المواقع لأنه سيغضب ولن يستمع إليك.

بعد أن يفهم أنك تحتاجين دعمه وحبه، حاولي أن تتفقي معه على حل يرضي الطرفين كتحديد أوقات الجلوس على الحاسوب والمدة التي يجب استغراقها في تصفح هذه المواقع، ثم من الضروري أن تفهمي هل تعلقه بها من باب التسلية، أو لأنه هو الآخر يشعر بفراغ ما في حياته الزوحية،وبدل أن تغضبي أظهري استعدادك لتغيير الوضع.

سيدي في كل محادثة مع الزوج إياك أن تملي عليه الأوامر فيما يجب أن يفعل وما لا يجب عليه أن يفعل، لأنك بتلك الطريقة ستستفزين غضبه، بل أطلبي حاجاتك بلطف وحنان، كقولك أحب أن أقضي معك وقت أطول.. أحتاج لك وغيرها من الألفاظ التي تشعره أن وجوده مهم للغاية في حياتك.