شبح “المُنشطات” يُلاحق محرز من جديد!

يواصل الدولي الجزائري رياض محرز صناعة الحدث، بعد تصريحات “غوارديولا” والذي كشف بأنه تناول دواءً، يُمكن أن يحتوي مواد مُنشطة.

وأشارت جريدة “التليغراف” بأن اليساري يُمكن أن يغيب مُجددا عن صفوف ناديه مانشستر سيتي، الأسبوع القادم، خوفا من إختبار المُنشطات.

وأوضح أحد الأعوان السابقين لوكالة مُكافحة المُنشطات البريطانية لذات الصحيفة، بأن الجناح الطائر وأطباء فريقه، مُطالبون بتوخي الحذر.

وقال :”لعبه من عدمه خلال المُباراة القادمة أمام واست هام، مُرتبط أساسا بنوعية الدواء الذي وُصف له”.

وأشار ذات المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه بأن بعض الأدوية، تبقى في جسد الإنسان لأكثر من أسبوع.

وتأتي هذه التصريحات لتدخل إبن “سارسال” في حالة شك، بإعتبار أن أطباء “الستيزنس” وعلى لسان “بيب” أكدوا جهلهم لما تجرع.

ويُنتظر أن تعرف هذه القضية الكثير من التطوارت في الساعات القادمة، من خلال تواجد الجناح من عدمه في إفتتاح “البريميرليغ”.