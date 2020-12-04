شبح كورونا يُلاحق بن سبعيني ومدربه يمنح تفاصيل جديدة

يواصل شبح كورونا، مُلاحقة الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، وفقا لما كشفه مدربه ماركو روز، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة.

وأوضح الرجل الأول في الطاقم الفني لبوروسيا مونشغلادباخ، بأن الظهير الأيسر لم يتعافى لحد الساعة من “كوفيد 19″.

وصرّح التقني الألماني قائلا :”رامي في الطريق الصحيح وهو يتحسن بشكل تدريجي، ولكنه غير قادر على التدرب حاليا”.

وسيكون المدافع مُتعدد المناصب، مُجبرا على تضييع المُباراة القادمة لفريقه، أمام فرايبورغ، غدا السبت في البوندسليغا.

وتُشير كل المعطيات، الى أن لحاقه باللقاء الحاسم، أمام ريال مدريد، منتصف الأسبوع في رابطة الأبطال الأوروبية، يبقى مُستبعدا.

ونلفت النظر في نهاية المطاف، لتضييع إبن قسنطينة لخرجتين على التوالي مع ناديه، وهي الحصيلة المُرشحة للإرتفاع قريبا.