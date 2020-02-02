شبح محرز يُحوم على مورينيو

يصنع الدولي الجزائري رياض محرز، الحدث في إنجلترا، ساعات قبل القمة التي ستجمع بين ناديه مانشستر سيتي ونظيره توتنهام.

وأشارت جريدة “i” البريطانية، بأن شبح الجناح الطائر يحوم فوق رأس جوزي مورينيو، والذي يمتلك معه ذكريات سيئة جدا.

وإستحضرت الصحيفة، الهدف الخيالي الذي سجله قائد الخضر، في مرمى تشيلسي، عندما كان “السبيشل وان” على رأس العارضة الفنية للأخير.

وتسبب اليساري الساحر حينها، في تعرض التقني البرتغالي للإقالة من طرف الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وأوضح الإنجليز، بأن إبن سارسال ينوي تكرار نفس السيناريو أمام “السبيرز”، ولو أن خطر الإقالة غير موجود بالنسبة للـ”مو”.