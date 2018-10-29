شبح محرز يُخيم على “توتنهام” قبل قمة “الويمبلي”!

يُثير الدولي الجزائري، رياض محرز مخاوف “توتنهام”، قبل مواجهة اليوم المُرتقبة في “ويمبلي”، في ختام جولة الأسبوع من “البريمير ليغ”.

ويُعتبر صاحب القدم اليُسرى السحرية، بمثابة شبح أسود لأبناء الضاحية اللندنية في السنوات الأخيرة، عندما كان لاعبا مع “ليستر سيتي”.

وتمكن إبن “سارسال” من تسجيل هدفين وتقديم نفس العدد من التمريرات الحاسمة، خلال مُبارتين الموسم الماضي ضد أشبال “ماوريسيو بوكيتينو”.

ويستهدف الجناح الطائر المُحافظة على مكانته الأساسية في تشكيلة المدرب “بيب غوارديولا”، خاصة وأن عروضه الأخيرة كانت مُقتنعة لأبعد الحدود.