“شبح محرز” يُخيم على “ليستر سيتي”!

لا يزال الدولي الجزائري، رياض محرز، يصنع الحدث داخل نادي “ليستر سيتي”، رغم مرور أكثر من ستة أشهر عن رحيله.

وكشفت جريدة “ليستر ميركوري”، بأن المُدرب “كلود بويال”، يرفض تكرار السيناريو الذي عاشه مع نجم “مُحاربي الصحراء”، الميركاتو الشتوي الماضي.

وطلب التقني الفرنسي من إدارة “الفوكسيس”، التمسك بجميع العناصر الأساسية، لتفادي حدوث مشاكل مُشابهة للتي وقعت سابقا مع الجناح الطائر.

وأحدث إبن “سارسال” مُشكلا في “ليستر” الشتاء الماضي، بمُقاطعته التدريبات بسبب فشل تحويله لـ”مانشستر سيتي”، وإنتظر تجسيده لغاية الصائفة الأخيرة.