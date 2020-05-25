شبح محرز يُلاحق قائد نيجيريا

لا يزال شبح الدولي الجزائري رياض محرز، يُلاحق لاعبي منتخب نيجيريا بطرق مُختلفة، وجاء الدور هذه المرة على أحمد موسى.

وأوضح الجناح الطائر في تصريحات للإعلام الإنجليزي، بأن قائد الخضر كان ودون قصد منه سببا في فشله مع ليستر سيتي.

وقال :”عندما تفاوضت مع ليستر، أكد لي مُسيروا هذا الأخير، بأن محرز سيغادر الفريق خلال تلك الصائفة”.

وواصل :”لو كنت أعلم بأنه باق مع هذا النادي، لما إنتقلت إليه وواصلت مشواري مع سيسكا موسكو الروسي”.

وختم :”لقد كان من الصعب علي فرض نفسي مع ليستر، لأن العديد من العناصر الممتازة كانت تتواجد في نفس منصبي”.