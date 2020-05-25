عاجل

شبح محرز يُلاحق قائد نيجيريا

الرياضة
  • -
  • 0
شبح محرز يُلاحق قائد نيجيريا
بقلم إسماعيل عشاش

لا يزال شبح الدولي الجزائري رياض محرز، يُلاحق لاعبي منتخب نيجيريا بطرق مُختلفة، وجاء الدور هذه المرة على أحمد موسى.

وأوضح الجناح الطائر في تصريحات للإعلام الإنجليزي، بأن قائد الخضر كان ودون قصد منه سببا في فشله مع ليستر سيتي.

وقال :”عندما تفاوضت مع ليستر، أكد لي مُسيروا هذا الأخير، بأن محرز سيغادر الفريق خلال تلك الصائفة”.

وواصل :”لو كنت أعلم بأنه باق مع هذا النادي، لما إنتقلت إليه وواصلت مشواري مع سيسكا موسكو الروسي”.

وختم :”لقد كان من الصعب علي فرض نفسي مع ليستر، لأن العديد من العناصر الممتازة كانت تتواجد في نفس منصبي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=825157

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com