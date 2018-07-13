شبكات تهريب تستغلّ موسم “الإصطياف” لإغراق العاصمة بـ 9 آلاف قرص مهلوس

تسعى شبكات التّهريب، إلى استغلال الحركيّة الكثيفة التي تشهدها مختلف المطارات والموانئ على مستوى القطر الوطني خلال موسم الإصطياف.

لتهريب ما يمكن تهريبه بعيدا عن أعين المفتشين والمراقبين، مستعملين حيلا وطرقا غريبة، لتنفيذ خططهم التي ينسجونها خارج الوطن.

إلا أن هذه العمليات الإجرامية يتمّ إجهاضها بمجرد بلوغهم نقاط العبور بأرض الوطن، حيث أفلحت فرقة خاصة تابعة لمفتشية أقسام الجمارك بميناء العاصمة.

في ظرف وجيز لا يتعدى الأسبوعين من حجز قرابة 9 ألاف قرص مهلوس،من مختلف الأنواع، “سوبيتاكس”،”كيتيل” و”الفاليوم”، كانت موجّهة للترويج.

تم اكتشافها بعد تفتيش الأمتعة بالرواق المخصص للعائلات، حيث تم توقيف أصحاب السلعة المحظورة للتحقيق معهم عن مصدر تلك السموم ووجهتها.

وفي الأسبوع الماضي تمكنت ذات المصالح أيضا في عملية نوعية من حجز 931 قرص مهلوس من نوع “سوبيتاكس” قادمة على متن سيارة “سيتروان”.

تم جلبها على متن باخرة قادمة من ميناء مارسيليا، حيث تمّ حجز الكمية في انتظار استكمال إجراءات التحقيق مع الموقوفين.