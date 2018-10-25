شبكة أمير ديزاد.. إيداع الفكاهي كمال بوعكاز رهن الحبس المؤقت

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيد امحمد، الفكاهي كمال بوعكاز، الحبس المؤقت، سهرة اليوم الخميس، بعدما استمع غلى اقواله في قضية شبكة أمير ديزاد.

وتورط بوعكاز في شبكة المدعو أمير بوخرص، واستمع إليه قاضي التحقيق اليوم الخميس، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين متورطون في نفس القضية.

وكان قاضي التحقيق قد أودع الصحفي عدلان ملاح، الحبس المؤقت منذ اقل من ساعة، ويستمع حاليا إلى اللاعب السابق للعميد والكناري فضيل دوب.

في حين تم تأجيل محاكمة عبدو سمار وشريكه مروان بوذياب مبرمجة ليوم 8 نوفمبر المقبل.

والمتابع رفقة شريكه متابعان بتهم القذف التهديد والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص.