شبكة أمير ديزاد.. إيداع اللاعب السابق فضيل دوب رهن الحبس المؤقت

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيد امحمد، سهرة اليوم الخميس اللاعب السابق لمولودية الجزائر والكناري فضيل دوب، الحبس المؤقت.

وجاء هذا عقب الاستماع إلى استمع إلى اقواله في قضية شبكة أمير ديزاد.

وتورط فضيل دوب والمعروف بكبسولة في شبكة المدعو أمير بوخرص،رفقة ثلاثة أشخاص آخرين متورطون في نفس القضية.

كما تم إيداع الفكاهي المعروف “كمال بوعكاز” الحبس المؤقت سهرة اليوم رفقة الصحفي عدلان ملاح.

في حين تم تأجيل محاكمة في حين تم تأجيل محاكمة عبدو سمار وشريكه مروان بوذياب مبرمجة ليوم 8 نوفمبر المقبل.