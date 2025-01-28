شبكة إجرامية تحتال على 150 ضحية عبر سكنات ومحلات وهمية بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية. مختصة في النصب والاحتيال تم خلالها توقيف 4 أشخاص. وحجز محرّرات إدارية مزوّرة ومبلغ مالي من عائدات إجرامية يقارب 80 مليون سنتيم.

الشبكة التي يمتد نشاطها عبر ولايات الغرب الجزائري توهم ضحاياها الذين تجاوزوا 150 ضحية، بالحصول على سكنات ومحلات تجارية بصيغة السكن الترقوي الحر LPL. المنجزة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. عن طريق منحهم شهادات تسجيل وأوامر دفع (OV) مزورة. باسم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بوهران مقابل دفع مبالغ مالية معتبرة لأصحاب أفراد الشبكة. التي تتراوح مابين 20 و 100 مليون سنتيم للشخص الواحد.

التحقيق المكثّف الذي باشرته المصالح المختصة، أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم بالتنسيق مع النيابة المختصة. حيث ثم توقيف المشتبه فيهم في القضية بولاية مجاورة. كما تم إسترجاع شهادات تسجيل وشهادات تأكيد التسجيل مع أوامر دفع مزورة.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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