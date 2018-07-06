شبكة إجرامية تزوّر جوازات السفر البيومترية للحصول على “الفيزا” بالعاصمة

تمكن مصالح أمن ولاية حسين داي من توقيف 5 أشخاص بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محررات ووثائق إدارية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد توبعت الجماعة في قضية تكوين جمعية أشرار من أجل إرتكاب جنح التزوير في محررات رسمية.

والنصب والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عرفية ووثائق إدارية والإبتزاز مع طمس معالم الجريمة والتهديد بالسلاح الأبيض.

أين تم توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، وحجز 33 هاتف نقال و3 أجهزة إعلام آلي، لوحة رقمية، ألة تصوير وآلة طبع ونسخ.

بالإضافة إلى تسعة جوازات سفر بيومترية.

مصالح الأمن تحركت بعد شكوى تقدم بها مواطن مفادها تعرضه للنصب والإحتيال مع سرقة جواز سفره البيوزمتري.

لأن الضحية كان صديقا للمشتبه فيه الرئيسي الذي وعده بأن يجلب له تأشيرة إلى دولة أجنبية مقابل مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم.

ليتم بعد أيام توقيف جميع الأطراف المشتبه فيها مع ضبط مختلف الوثائق المستنسخة والمزورة.

حيث تبين أن العصابة تقوم باستنساخ وتزوير الوثائق من أجل إعداد ملفات وإيداعها على مستوى مختلف القنصليات.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا للنظر في ملفهم.