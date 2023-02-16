شبكة النصب عبر مواقع التواصل بميلة.. إيداع 4 أشخاص الحبس والرقابة القضائية لخامسهم

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية شلغوم العيد اختصاص مجلس قضاء ميلة، بايداع 4 أشخاص من شبكة النصب عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحبس ووضع خامسهم تحت إجراءات الرقابة القضائية.

وحسب بيان رسمي صادر عن نيابة الجمهورية بمحكمة شلغوم العيد تلقت النهار نسخة منها، فقد جرى متابعة المعنيين، بجنح التزوير وإستعمال المزور. والنصب والاحتيال باللجوء للجمهور.

وكذا تبييض الأموال باكتساب ممتلكات أو حيازتها مع العلم أنها عائدات اجرامية. وجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وكانت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد بعد شكاوى تلقتها من ضحية عبر الفايسبوك والانستغرام موضوعها بيع الهواتف النقالة “آيفون”. حيث تم التوصل للمشتبه فيهم القانطين بمدينة وهران، ينشطون عبر صفحات عدة.

وأوردت نيابة الجمهورية بمحكمة شلغوم العيد من خلال نص البيان الصحفي أن فرقة الأبحاث شلغوم العيد. وبناء على الاذن بمباشرة المهام خارج الاختصاص موقع ومؤشر من طرفها لاختصاص محكمتي فلاوسن وقديل مجلس قضاء وهران. تم توقيف 5 أشخاص وهم “ر ي م إ” و”م خ د ج”. و”م ن”، و”ح ع ق م أ” و ” غ أ” مشكلين عصابة تحتال على المواطنين باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

واستنادا لذات المرجع القضائي تم حجز سيارتين الأولى( كيا بيكنتو ) والثانية ( مرسيدس ) ومبالغ مالية محلية و أجنبية.

هذا ولا يزال 5 أشخاص آخرين في حالة فرار وهم ( س ن ) ( ب ي ) (ت إ) ( ي غ ) ( أ م ).

وقد دعت نيابة محكمة شلغوم العيد أي شخص تعرض للنصب منهم التقدم لقاضي التحقيق للتأسيس كطرف مدني والمطالبة بحقوقه.