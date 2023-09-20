شبكة بي ان سبورتس تُطلق حملة تبرعات تضامنا مع الشعبين المغربي و الليبي
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلنت شبكة بيين سبورتس القطرية، عن دعمها لجهود الإغاثة في المغرب وليبيا، وتطلق حملة تبرعات عبر جميع قنوات باقاتها.
وأوضحت المؤسسة الإعلامية القطرية الرائدة في مجال الرياضة، أن هذه العملية ستكون بالتعاون مع مؤسسة قطر للأعمال الخيرية للمساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من المتضررين جراء هذه الكوارث المأساوية.
كما خصصت بيين سبورتس رابطا إلكترونيا للراغبين بالمشاركة في عمليات التبرع: https://t.co/6UhcfFBEJV
🇲🇦🇱🇾🤝
مجموعة@beINMEDIAGROUP تعلن دعمها لجهود الإغاثة في المغرب وليبيا بالتعاون مع @QCharity لإطلاق حملة تبرعات عبر جميع قنوات @beINSPORTS.
للمساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من المتضررين جراء هذه الكوارث المأساوية.
📦 للتبرع: https://t.co/6UhcfFBEJV#beIN_للجميع #beIN4all
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2023
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