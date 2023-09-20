‏شبكة بي ان سبورتس تُطلق حملة تبرعات تضامنا مع الشعبين المغربي و الليبي

أعلنت شبكة بيين سبورتس القطرية، عن دعمها لجهود الإغاثة في المغرب وليبيا، وتطلق حملة تبرعات عبر جميع قنوات باقاتها.

وأوضحت المؤسسة الإعلامية القطرية الرائدة في مجال الرياضة، أن هذه العملية ستكون بالتعاون مع مؤسسة قطر للأعمال الخيرية للمساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من المتضررين جراء هذه الكوارث المأساوية.

كما خصصت بيين سبورتس رابطا إلكترونيا للراغبين بالمشاركة في عمليات التبرع: https://t.co/6UhcfFBEJV