شبكة تسطو على المنازل وتسرق المحلات في قبضة أمن العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السطو على المنازل وسرقة المحلات التجارية. كما تمت قضية الحال تحت إشراف النيابة العامة المختصة إقليميا، أين مكنت من توقيف 4 أشخاص متورطين في القضية. فيما يبقى أحدهم في حالة فرار.

في حين، كشفت التحريات عن ضلوع المشتبه فيهم بعدة قضايا مشابهة بإقليم اختصاص الدرك الوطني. من خلال تعرف الضحايا على مرتكبي عمليات السطو محل التحقيق. من بينهم مواطن سرق منه مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم، وعائلة تم اقتحام مسكنها والاستيلاء على المجوهرات. علما أن التحريات متواصلة اعتبارا لوجود معطيات موقوفة بخصوص ضحايا آخرين.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جماعة أشرار. لغرض الإعداد لارتكاب جناية السرقة الموصوفة المقترنة بظرف التعدد الليل واستحضار مركبة مع محاولة السرقة.