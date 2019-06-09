شبكة دعارة تستغل رضعا للتمويه على نشاطها داخل عمارة سكنية في تلمسان!

استعملوا أطفالهم كوسيلة للتمويه على أنهم أقارب صاحبة الشقة

كشفت التحقيقات الأمنية التي وضعتها شرطة منصورة بتلميان،عن حقائق صادمة بعد الإطاحة بستة أشخاص داخل وكر دعارة تديره امرأة .

تستغل شقة أحد المغتربين كمأوى مؤقت بعمارة سكنية تقع بحي البهجة، وذلك بعد العثور على رضع خلال تفتيش أركان الشقة.

والذين تبين أنه جرى استغلالهم في تمويه الجيران على أنهم أقارب لصاحبة الشقة، وأنهم بصدد معايدتها بمناسبة عيد الفطر.

الأفظع من ذلك، هو عندما اكتشف المحققون أن كل الموقوفين في هذه العملية متزوجون، وبعد اكتشاف إحدى الزوجات لخيانة زوجها لها بربط موعد غرامي مع عشيقته في الشقة المشبوهة.

سارعت الأخيرة إلى إبلاغ الشرطة التي كانت قد تلقت في وقت سابق شكاوى من قاطني العمارة حول السلوكيات المشبوهة وغير الأخلاقية لمستغلة الشقة.

أين انكشف المستور خلال تنفيذ المداهمة التي تمت بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان، وهذا على مستوى شقة في الطابق الخامس بعمارة سكنية تقع بحي البهجة.

أين عثر على ثلاث نسوة في وضع مخل بالحياء مع ثلاثة رجال كلهم متزوجون اصطحبوا معهم رضعا للتضليل،وفي ذات المكان، تم حجز خمور وواقيات جنسية.

وبعد تقديم المشتبه فيهم للمثول أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق الذي أودعهم رهن الحبس المؤقت

عن تهمة الدعارة والخيانة الزوجية وتعريض حياة رضع للخطر مع استغلالهم في تضليل الناس على نشاط يعاقب عليه القانون، في انتظار محاكمتهم لاحقا.