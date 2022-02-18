صيدلي يقود شبكة لترويج المهلوسات في جيجل!
كان يستعمل وصفات طبية مزوّرة بأسماء أشخاص وهميين
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة “الطاهير” في جيجل، من الإطاحة بشبكة يصل عدد أفرادها إلى 10 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و 63 سنة، يقومون بترويج المؤثرات العقلية بعد الحصول عليها بواسطة وصفات طبية مزوّرة.
العملية جاءت بعد حصول عناصر الشرطة القضائية على معلومات، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج وبيع المؤثرات العقلية على مستوى بعض الأحياء المجاورة، باستعمال وصفات طبية مزورة لأشخاص وهميين، وعليه تم وضع خطة أمنية محكمة، أسفرت عن توقيف أحد المشتبه فيهم متلبسا بمحاولة ترويج كمية من المؤثرات العقلية باستغلال سيارة أجرة غير شرعية، لتضليل المصالح الأمنية، ليتم توقيفه وتحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية.
وبعد الاستغلال المحكم للعنصر الاستعلاماتي وكل التقنيات الحديثة في الكشف عن الجريمة المنظمة، تم تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين، ويتعلق الأمر بستة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و 63 سنة، من بينهم صيدلي وصاحب محل تجاري، أين تم توقيفهم وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بأزيد من 880 قرص من مختلف الأنواع، و 24 وصفة طبية مزوّرة وأخرى يشتبه في تزويرها، وصور طبق الأصل من بطاقات هوية مزوّرة، وعتاد إعلام آلي بجميع لواحقه يشتبه استعماله في عمليات التزوير.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، التي أمرت بإيداع 7 متهمين الحبس، فيما تم وضع الآخرين تحت الرقابة القضائية.
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تمكّن عناصر الدرك الوطني عبر مختلف وحداته بالمجموعة الإقليمية بولاية جيجل من توقيف مجموعة من الاشخاص يصل عددهم 49 شخصا من مختلف الاعمار بعد الاشتباه في تورطهم في قضايا مختفلة.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت أثناء مداهمات مست عدد من النقاط المشتبه فيها بولاية جيجل . كما مكّنت من حجز 53 وحدة سلاح بحري الصنف السادس، و أسلاك كهربائية. بالإضافة كذلك إلى ذخيرة صيد أجنبية الصنع. و 52 سهم حديدي وكذا كمية معتبرة من نبتة الغار ” الرند” المقدر وزنها بأزيد من 1200كلغ.
وأشار نفس المصدر، أنه سيتم تقديم كل الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة في جيجل.
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جيجل.. أمن الميلية يوقف 3 أشخاص كانت بحوزتهم قطع أثرية
أوقف عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الميلية في جيجل، 3 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 30 و 40 سنة.
أين كان بحوزتهم قطع أثرية بعضها يعود تاريخها للعهد الروماني والبعض الاخر الى العهد العثماني.
وجاءت العملية اثناء دوريات قام بها عناصر الامن بجيجل على مستوى محطة نقل المسافرين اين الفت انتباههم اشخاص مشتبه فيهم.
وعند عملية التفتيش تم ضبط بحوزتهم 3 قطع معدن ذات اللون الاصفر تبين من خلال الخبرة أن قطعتين اثنين من معدن البرونز تعودان للعهد الروماني.
والثالثة قطعة نقدية ذهبية تعود للعهد العثماني، كما اسفرت عملية التفتيش القانونية لمنزل احد الاشخاص المشتبه فيهم .
وأسفرت عن حجز أدوات تستعمل في عملية الكشف و التنقيب، هذا وقد تم تقديم المتهمين امام الجهات القضائية التي امرت بايداعهم الحبس في انتظار محاكمتهم.