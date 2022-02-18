صيدلي يقود شبكة لترويج المهلوسات في جيجل!

كان يستعمل وصفات طبية مزوّرة بأسماء أشخاص وهميين

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة “الطاهير” في جيجل، من الإطاحة بشبكة يصل عدد أفرادها إلى 10 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و 63 سنة، يقومون بترويج المؤثرات العقلية بعد الحصول عليها بواسطة وصفات طبية مزوّرة.

العملية جاءت بعد حصول عناصر الشرطة القضائية على معلومات، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج وبيع المؤثرات العقلية على مستوى بعض الأحياء المجاورة، باستعمال وصفات طبية مزورة لأشخاص وهميين، وعليه تم وضع خطة أمنية محكمة، أسفرت عن توقيف أحد المشتبه فيهم متلبسا بمحاولة ترويج كمية من المؤثرات العقلية باستغلال سيارة أجرة غير شرعية، لتضليل المصالح الأمنية، ليتم توقيفه وتحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية.

وبعد الاستغلال المحكم للعنصر الاستعلاماتي وكل التقنيات الحديثة في الكشف عن الجريمة المنظمة، تم تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين، ويتعلق الأمر بستة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و 63 سنة، من بينهم صيدلي وصاحب محل تجاري، أين تم توقيفهم وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بأزيد من 880 قرص من مختلف الأنواع، و 24 وصفة طبية مزوّرة وأخرى يشتبه في تزويرها، وصور طبق الأصل من بطاقات هوية مزوّرة، وعتاد إعلام آلي بجميع لواحقه يشتبه استعماله في عمليات التزوير.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، التي أمرت بإيداع 7 متهمين الحبس، فيما تم وضع الآخرين تحت الرقابة القضائية.

طالع أيضا: