شبكة منظمة خطيرة..توقيف بارون مخدرات وحجز أكثر من 1 قنطار “كيف”

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة “SCLCO” ، وفي عملية نوعية منفذة بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة خطيرة. تنشط في الإتجار غير المشروع بالمخدرات، وتوقيف 13 شخصا من بينهم إمرأة. مع ضبط 110 كلغ و800 غرامًا من الكيف المعالج مصدره المغرب.

وتم تنفيذ العملية عقب عمل إستعلاماتي وميداني دقيق، كشف عن هوية ونشاط بارون مخدرات، كان يتواصل مباشرة مع أحد بارونات التموين بالمخدرات من جنسية مغربية. وتخطيطه لإستقبال شحنة من المخدرات بنواحي ولاية البليدة. حيث تمكن محققو المصلحة من تحديد مكان الإستلام و متابعة تحركات البارون. الذي تم توقيفه في حالة تلبس بإستلام هذه الشحنة من السموم، مع توقيف بعين المكان 5 من شركائه.

في حين، أسفرت العملية عن توقيف باقي أفراد الشبكة الإجرامية، ليصل العدد الإجمالي للموقوفين 13 شخصا، أحدهم كان بصدد الفرار عبر قوارب الهجرة غير الشرعية إنطلاقًا من إحدى المدن الساحلية.

كما مكنت هذه العملية من إسترجاع خمسة مركبات سياحية ودراجتين ناريتين تستغل في تنفيذ النشاطات الإجرامية للشبكة. مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 128 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد.

