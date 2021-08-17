شبكة مُصنفة منظمة إرهابية وراء مُخطط إغتيال جمال بن اسماعيل

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن توّصل التحقيق في قضية اغتيال الشاب جمال بن اسماعيل، بمدينة الأربعاء نايث إيراثن بولاية تيزي وزو، إلى اكتشاف شبكة مختصة في الإجرام، التي كانت وراء المخطط الشنيع، مصنفة منظمة إرهابية وذلك باعترافات عناصرها الموقوفين.

هذا وتمكنت المصالح المختصة للأمن الوطني، في وقت قياسي من إلقاء القبض كذلك على 25 شخص مشتبه فيهم المتبقين، في قضية إغتيال الشاب جمال بن إسماعيل بمدينة الأربعاء نايث إيراثن بولاية تيزي وزو.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، إن الموقوفين، كانوا في حالة فرار على مستوى عدة ولايات من الوطن، من بينهم شخصين إثنين مشتبه فيهما، تم إلقاء القبض عليهما من قبل مصالح أمن ولاية وهران، كانا يتأهبان لمغادرة التراب الوطني.

كما تمكنت المصالح المختصة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار مواصلة التحقيقات في قضية قضية إغتيال الشاب جمال بن إسماعيل، وباستعمال التقنيات الحديثة، من استرجاع الهاتف النقال ملك للضحية.

وكشف البيان، إنه ومن خلال عملية استغلال الهاتف النقال الخاص بالضحية، إكتشف المحققون حقائق مذهلة حول الأسباب الحقيقية لقتل الشاب جمال بن إسماعيل، والتي ستفصح عنها العدالة لاحقاً، نظرا لسرية التحقيق .

واكتمالاً لمجريات التحقيق الابتدائي الذي أنجزته المصالح المختصة للأمن الوطني، بلغ العدد الإجمالي للموقوفين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة 61 شخص مشتبه فيه، لهم المسؤولية بدرجات مختلفة في قتل، حرق وتنكيل جثة، تحطيم أملاك وانتهاك حرمة مقر أمني، حسب ذات البيان.