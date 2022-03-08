شبكة إجرامية تستغل فتاة لإستدراج ضحاياها وسرقة سياراتهم بوهران

الدرك حرر أحدهم عثر عليه مكبلا بشقة مستأجرة

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك بالتنسيق مع أفراد سرية أمن الطرقات بوهران. من الإيقاع بشبكة اجرامية منظمة مختصة في الاعتداء على المواطنين وسرقة سياراتهم باستغلال فتاة لاستدراج ضحاياه. الى اماكن مجهزة مسبقا مستعملين أقنعة لإخفاء ملامحهم.

الشبكة المتكونة من 6 اشخاص من بينهم امرأة تتراوح اعمارهم ما بين 25 الى 45 سنة ينحدرون من بلدية بوسفر بوهران. كانوا ينفذون عملياتهم الإجرامية وهو ملثمين وباستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

التحريات المعمقة لأفراد الفرقة أفضت الي تحرير احد المختطفين في طرق قياسي لم بتجاوز الست ساعات. وهو صاحب سيارة نفعية من نوع رونو ماستر تم العثور عليه مكبل الأيدي و الأرجل على مستوى احدى الشقق المستأجرة.

فيما تم حجز خلال نفس العملية أسلحة بيضاء.وقد تم تحويل الموقوفين لاستكمال التحقيقات معهم في انتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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أفادت المصلحة الولائية للشرطة القضائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية “القبة” في العاصمة، أنها حجزت 4 مركبات نفعية ودراجة نارية. كما أسفرت العملية، عن ضبط 900 غرام كوكايين خام ومبلغ مالي يقدر بـ 100000 دج و80 أورو.

وأضافت شرطة العاصمة، أنها عثرت على وثائق إدارية و جوازات سفر و10 هواتف نقالة و سلاح ناري أثري من العهد العثماني. وأكياس بلاستيكية لغرض تسويق المخدرات وميزانين إلكترونيين، و4 مركبات نفعية ودراجة نارية.

وجاء في بيان المصلحة، أن فرقة مكافحة الاتجار تمكنت من وضع حد لشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود. ومختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة “الكوكايين” الخام.

كما تقوم هذه العصابة، بجلب المخدرات من بلد أوروبي مرورا بالمطار عن طريق إخفائها بأماكن حساسة خاصة عند العنصر النسوي. حيث يتم التمويه بالادعاء أن الشخص مريض وبرفقته مساعدة طبية لغرض الحصول على التسهيلات.

في حين تمت التحريات في القضية تحت إشراف النيابة، وبعد تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات أفضت عن توقيف 9 أشخاص. من بينهم فتاة ، وثلاثة منهم يحوزون على وثائق الإقامة ببلد أوروبي.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم، المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. عن جناية استيراد والتخزين والاتجار بالمخدرات، وشحن ونقل عن طريق العبور لمواد مخدرة من طرف الجماعة. كما تم انجاز ملف مستقل حول الاتجار غير مشروع بممتلكات ثقافية محمية.