شبكة الجزيرة تعلّق على قرار تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية

أصدرت شبكة الجزيرة القطرية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا استنكرت فيه قرار السلطة الفلسطينية تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية، مستغربة من هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال وقتله للصحفيين الفلسطينيين.

واعتبرت شبكة الجزيرة أن “قرار السلطة الفلسطينية محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة”.

وقالت الشبكة إن “قرار الإغلاق يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفيينا”.

وأضافت أن “قرار منع صحفيينا من مواصلة عملهم محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة خاصة جنين ومخيمها”.

وشددت على أن “قرار السلطة الفلسطينية يأتي للأسف متناغما مع قرار الحكومة الصهيونية إغلاق مكتبنا في رام الله”.

كما حمّلت الشبكة “السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفيها داخل الضفة الغربية”.

وطالبت الشبكة السلطة الفلسطينية بإلغاء القرار فورا والسماح لفرقها بالتغطية الحرة في الضفة “دون ترهيب”.

وأكدت شبكة الجزيرة في الأخير، بأن قرار السلطة لن يوقف التزامها بمواصلة تغطية الأحداث والتطورات في الضفة الغربية بكل مهنية.