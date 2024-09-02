شبكة MBN الأمريكية تعلن تسريح 160 موظفا من قناة الحرة

أعلنت “شبكة الشرق الأوسط للإرسال” (MBN)، اليوم الاثنين، عن دمج قناة “الحرة عراق” مع قناة “الحرة” وتسريح 160 موظفاً.

ويأتي هذا في إطار تطوير الشبكة ومنصاتها التلفزيونية والرقمية، وتعزيز محتواها، وتحديث أساليب عملها. وكان الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ”شبكة الشرق الأوسط للإرسال”، الدكتور جيفري غدمن، قد تواصل مع جميع الموظفين برسالة عبر البريد الإلكتروني. شرح فيها عملية إعادة الهيكلة والتغييرات في الشبكة.

وقال الدكتور جيفري غدمن، في رسالته: أصدقائي..إنه يوم حزين.. اليوم ودعنا 160 زميلة وزميلاً، وخفضنا عدد موظفينا بنسبة 21 في المئة.. هذا يوم مؤلم وبالغ الصعوبة بالنسبة للزملاء الذين يغادروننا، ولكل فرد في الشركة.”

وأضاف المتحدث: “بدأنا عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة هذا الصيف بتسريح أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين وأكثر من ستة من زملائنا المدراء من المستوى المتوسط”.

وتابع غدمن: “كل أقسام الشركة خضعت للمراجعة دون استثناء.. والتغييرات التي نقوم بها فرضتها علينا الظروف”.

وقررت الشبكة أيضاً دمج قناة الحرة-عراق في قناة الحرة لتصبح قناة واحدة بحلة جديدة.

ويُشار إلى أن شركة “شبكة الشرق الأوسط للإرسال” (MBN) هي المسؤولة عن قناة الحرة الأمريكية التي تم إطلاقها سنة 2004. ويتم تمويلها من طرف الحكومة الأمريكية.

إضافة إلى ذلك، فإن شركة شبكة الشرق الأوسط للإرسال هي المسؤولة أيضاً عن قناة الحرة العراق وراديو سوا ومواقع ارفع صوتك وأصوات مغاربية والساحة.