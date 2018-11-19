شبكـــات الاتجـــار بالبشــر تجنّــد 93 طفــلا لــ«التســول» فــي 3 بلديــات بالعـاصمـة

من بينهم أزيد من 60 طفلا من جنسية نيجرية في شوارع المحمدية وباب الزوار وبئر مراد رايس

28 منهم من دون أولياء كانوا يستغلون لجمع المال عن طريق التسول

تمكّنت مصالح ولاية الجزائر، خلال مدة أسبوع، من تحرير أزيد من 90 طفلا من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا يستغلّون من طرف شبكات الاتجار بالبشر للتسول بالجزائر العاصمة، وتم التكفل بهم على مستوى مراكز المساعدة الاجتماعية للعاصمة.

وتمكّنت مندوبية الأمن ومكتب المساعدة الاجتماعية لولاية الجزائر في إطار الجهود المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال للتسول، خلال مدة أسبوع، من تحرير 93 طفلا قاصرا من مختلف الجنسيات الإفريقية، من بينهم أزيد من 60 طفلا من جنسية نيجرية كان يستغلون من طرف شبكات الاتجار بالبشر لجمع المال عن طريق التسول بمختلف بلديات العاصمة.

وذكر المصدر أن العملية الأولى التي تمت، منذ خمسة أيام، تتمثل في جمع وترحيل 39 طفلا قاصرا من جنسية نيجرية تم إنقاذهم من عصابة تتاجر بالبشر كانت تستغلهم في جمع الأموال عن طريق التسول في شوارع بلديتي المحمدية وباب الزوار، حيث تم ترحيلهم إلى ولاية تمنراست ومن ثم إلى دولة النيجر.

أما العملية الثانية التي تمت، الخميس الفارط، فقد تم خلالها جمع 54 طفلا من جنسية نيجرية، 28 منهم من دون أوليائهم، كانوا يتسوّلون في بلديتي بئر مراد رايس وباب الزوار بمعية رجلين من جنسية نيجرية، وقد تم التكفل بهؤلاء الأطفال ومرافقيهم على مستوى مركز المساعدة الاجتماعية للأشخاص من دون مأوى في بلدية دالي ابراهيم وهم في صحة نفسية وجسدية جيدة.

يذكر أن ترحيل الرعايا النيجريين الذين دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية كان بطلب من حكومة النيجر.