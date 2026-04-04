شبيبة الأبيار تضع قدما و نصف في الرابطة المحترفة

واصل شبيبة الأبيار زحفه بثبات نحو الرابطة المحترفة، بعدما حقق اليوم السبت، فوزًا مهمًا أمام شباب تموشنت ضمن الجولة 25 من بطولة القسم الثاني (وسط-غرب)، رافعًا رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب.

واستفاد المتصدر من تعثر ملاحقه المباشر إتحاد الحراش، الذي سقط أمام أمل الأربعاء بثنائية نظيفة، ما سمح للأبيار بتوسيع الفارق إلى 9 نقاط كاملة، ليضع قدمًا أولى في قسم النخبة.

ومع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم (15 نقطة ممكنة)، فإن شبيبة الأبيار يحتاج إلى 7 نقاط فقط من مبارياته المتبقية لضمان الصعود رسميًا، دون انتظار نتائج بقية المنافسين، وهو ما يعكس وضعيته المريحة في الصدارة.

من جهته، عاد جمعية وهران إلى الواجهة، بعد فوزه المثير على غالي معسكر بنتيجة (3-2)، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، ليبقى ضمن سباق الصعود بلعب ورقة “البلاي أوف” في حال صعوده لوصافة الترتيب.

وسيخوض رائد الترتيب خمس مواجهات حاسمة في طريقه نحو تحقيق الهدف، حيث يواجه: بشار الجديد خارج الديار (الجولة 26) نجم القليعة (الجولة 27) وداد تلمسان (الجولة 28) نصر حسين داي (الجولة 29) أمل الأربعاء (الجولة الأخيرة).

كل المؤشرات تؤكد أن شبيبة الأبيار تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق صعود تاريخي، في انتظار ترجمة هذه الأفضلية ميدانيًا خلال الجولات القادمة، وحسم بطاقة العبور رسميًا إلى الرابطة المحترفة الأولى.