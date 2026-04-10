شبيبة الأبيار يحقق صعودا تاريخيا إلى المحترف الأول

نجح نادي شبيبة الأبيار، اليوم الجمعة، في كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي، بعدما ضمن صعوده رسمياً إلى الرابطة المحترفة الأولى لأول مرة منذ تأسيسه، عقب موسم استثنائي بصم فيه على أداء قوي وثابت ضمن مجموعة وسط-غرب من الرابطة الثانية هواة.

وجاء ترسيم الصعود عقب فوز ثمين حققه الفريق خارج الديار أمام اتحاد بشار بنتيجة (2-1)، في مباراة أكد فيها يحيى شريف و زملائه علو كعبهم وإصرارهم على إنهاء الموسم في القمة، رافعين رصيدهم إلى 64 نقطة، بفارق مريح عن أقرب الملاحقين.

واستفاد أبناء الأبيار أيضاً من تعثر أبرز منافسيهم، وفي مقدمتهم اتحاد الحراش وجمعية وهران، ما سمح لهم بتوسيع الفارق إلى 12 نقطة كاملة، وهو فارق حاسم قبل أربع جولات عن نهاية الموسم.

وبهذا الصعود، يفتح نادي شبيبة الأبيار عهداً جديداً في مسيرته، حيث سيخوض غمار منافسة النخبة لأول مرة، في تحدٍ كبير يطمح من خلاله إلى تأكيد أحقيته بالتواجد بين كبار الكرة الجزائرية، بعد موسم سيظل راسخاً في ذاكرة أنصاره.