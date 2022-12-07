شبيبة القبائل تضرب برباعية والوفاق يسقط في البيض

ضرب فريق شبيبة القبائل أمسية اليوم الأربعاء ضيفه أمل الأربعاء برباعية كاملة دون رد ليُحقق فوزه الثاني تواليا.

وجرت مواجهة الجولة الـ13 من الرابطة المحترفة موبيليس بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو.

حيث سجل رباعية الشبيبة كل من، ياسين قنينة من ضربتي جزاء في الدقيقتين الـ16 والـ43، سليم بوخنشوش في الدقيقة الـ58، وماسينيسا نايت سالم في الدقيقة الـ90+4.

بقية المباريات:

مولودية وهران 1-0 مولودية الجزائر “نهاية الشوط الأول”.

اتحاد خنشلة 1-1 نجم مقرة.

اتحاد العاصمة 2-2 شباب بلوزداد.

هلال شلغوم العيد 0-1 اتحاد بسكرة.

شباب قسنطينة 3-0 جمعية الشلف.

أتلتيك بارادو 2-1 شبيبة الساورة.

مولودية البيض 2-0 وفاق سطيف.