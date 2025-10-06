شبيبة الساورة تؤكد أحقية مدافعها بفرصة مع “الخضر” !

أكدت إدارة شبيبة الساورة، في بيان رسمي على حسابها عبر “فيسبوك” أن مدافعها المحوري أقاسم ريان، يستحق التواجد ضمن قائمة المنتخب المحلي.

وأوضحت إدارة فريق “نسور الجنوب” أن أقاسم، كان أفضل لاعب في البطولة المحلية خلال شهر سبتمبر الماضي.

مضيفة في هذا الصدد: “بكل صراحة هو من يستحق تقمص ألوان الخضر تحت اشراف المدرب مجيد بوقرة حاليا وبدون منازع”.

يُشار إلى منتخب الرديف، يستعد للدخول في تربص يستمر لأسبوع في إطار فترة التوقف الدولي الحالية. وتتخلله مواجهة ودية مزدوجة أمام منتخب فلسطين. ضمن التحضيرات الخاصة ببطولة كأس العرب، المقرر بقطر ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر 2025.