شبيبة الساورة تبدي تضامنها مع عبد الحكيم سرار

أبدت إدارة فريق شبيبة الساورة، تضامنها الكبير مع الرئيس الأسبق لفريق وفاق سطيف، إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها.

ونشرت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الأربعاء، بياناً، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، عبّرت من خلاله عن تمنياتها بالشفاء لعبد الحكيم سرار.

كما أبدى مسؤولو نادي الجنوب، أملهم في تجاوز سرار، لهذه الوعكة الصحية سريعا، بعد العملية الجراحية التي سيخضع لها.

يذكر أن عبد الحكيم سرار، يعد من أقدم، وأبرز رؤساء الأندية في الجزائر، وسبق له التتويج بعدة ألقاب مع ناديه الأسبق وفاق سطيف.