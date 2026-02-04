شبيبة الساورة تتعرض لمحاولة نصب واحتيال !

تعرضت إدارة شبيبة الساورة، لمحاولة نصب واحتيال، من طرف أحد وكلاء اللاعبين، حسبما أعلنه النادي اليوم الأربعاء في بيان مطول عبر صفحته الرسمية.

وأوضحت إدارة الساورة، أنها تقلت أمس الثلاثاء، مراسلة تفيد بوجود عرض رسمي من نادٍ هولندي لضم أحد لاعبي الفريق، وذلك عن طريق مناجير لاعبين. قام بالاتصال برئيس النادي، مطالبًا بتسريع إجراءات تحويل اللاعب قبل ساعتين من غلق سوق الانتقالات الشتوية في هولندا.

مشيرة إلى أن الرئيس بلخضر، تواصل بعد مباشرة مع المدير الرياضي لنادي زفوله الهولندي. جيري هامسترا. ونفى هذا الأخير نفياً قاطعاً تقديم أي عرض يخص لاعب شبيبة الساورة، واعتبر ما حدث عملية نصب واحتيال من طرف مناجير لا يملك أي صفة رسمية مع اللاعب.

كما أبرزت إدارة الساورة، أن بلخضر، طالب من المناجير. تقديم نسخة من جواز السفر أو وثيقة هوية رسمية تعود لصاحب العرض أو لممثل النادي الهولندي المعني. غير أن هذا المعني تهرب من تقديم أي وثيقة تثبت صحة ادعاءاته.

مشيرة إلى أن ما حصل، يعد محاولة للتشويش على لاعبها. حيث صرّح هذا المناجير بقيمة عقد مزعومة قدرها 800 ألف أورو، ليلة مباراة مهمة أمام وفاق سطيف.

كما أكدت في الأخير، عزمها على مقاضاة هذا المناجير، الذي انتحل صفة المدير الرياضي لنادي زفوله الهولندي، جيري هامسترا. ومتابعته قانونياً أمام الهيئات المختصة. بما فيها محاكم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.