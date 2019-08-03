“شبيبة الساورة” تتعرف على مواعيد مبارياتها في الكأس العربية !!

الرياضة
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“شبيبة الساورة” تتعرف على مواعيد مبارياتها في الكأس العربية !! شبيبة الساورة
بقلم عبد النور حواز

تعرف فريق “شبيبة الساورة” على برنامج مبارياته في الدور التمهيدي الأول لمنافسة كأس العرب للأندية.

وسيكون الفريق البشاري مُجبرا على إحتلال المركز الأول من المجموعة B للتأهل للدور ال32 من المنافسة.

وستُلعب مباريات المجموعة بملعب “محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء  المغربية على شكل دورة مصغرة.

وسيكون البرنامج الكامل على النحو التالي:

يوم ال19-08-2019 على الساعة التاسعة:شبيبة الساورة-بطل جزر القمر.

يوم ال22-08-2019 على الساعة السادسة:شبيبة الساورة-بطل جيبوتي.

يوم ال25-08-2019 على الساعة التاسعة:شبيبة الساورة-النادي البنزرتي التونسي.


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