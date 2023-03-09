شبيبة الساورة تتعرف على موعد إجراء مواجهة الكويت الكويتي بالبطولة العربية
بقلم فيصل زيان بوزيان
حدد الإتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، تواريخ مواجهات الدور الأول المؤهل لدور المجموعات للبطولة العربية.
وحسب ماورد في الحساب الرسمي، للإتحاد العربي لكرة القدم، فقد تم تحديد تاريخ 15 مارس المقبل لمواجهة الكويت الكويتي ضد شبيبة الساورة.
والتي سيقام لقاء الذهاب بملعب الكويت، فيما تم تحديد تاريخ 21 مارس تاريخا للقاء العودة، الذي سيجرى بملعب ميلود هدفي بوهران.
📑 مواعيد مباريات الدور الأول ..
بالتوفيق لجميع الأندية .. pic.twitter.com/buQOVokJtr
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) March 9, 2023
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