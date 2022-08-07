شبيبة الساورة تحسم صفقة الثنائي بيوض و بن يحي

استقدمت إدارة شبيبة الساورة برئاسة محمد زرواطي اللاعب ضياء الدين بن يحي الذي ينشط كمهاجم أيمن قادما من اتحاد عنابة.

كما استفادت من خدمات حسام الدين بيوض الذي ينشط متوسط ميدان هجومي قادما من نصر حسين داي.

وقالت إدارة نسور الجنوب عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك”، اليوم الأحد، ان الثنائي وقع على عقد لثلاث سنوات كاملة.

كما أضافت أن الصفقتين تعتبران الخامسة و السادسة من مسلسل الاستفادة من خدمات اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

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