شبيبة الساورة تحقق الفوز الثاني تواليا أمام نجم مقرة الجريح

تمكن نادي شبيبة الساورة، اليوم السبت، من تحقيق ثاني إنتصار على التوالي، في الرابطة المحترفة، من بوابة مواجهة نجم مقرة، برسم الجولة الثامنة.

وإنتهت المواجهة التي إحتضنها ملعب 20 أوت بمدينة بشار، بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد، من توقيع متوسط الميدان، بوطيش عبد القادر، في الدقيقة الـ 86 من علامة الجزاء.

ليحقق نادي نسور الجنوب الفوز الثاني تواليا في البطولة بعد الفوز في الجولة السادسة، أمام مولودية البيض، بهدف دون رد، وفي إنتظار تسوية مواجهة الجولة السابعة المؤجلة أمام شباب بلوزداد. وإرتقى نادي شبيبة الساورة، بهذا الفوز، للمركز التاسع في سلم ترتيب البطولة برصيد عشرة نقاط.

فيما يواصل، نجم مقرة نتائجه السلبية في البطولة، ويسجل ثاني خسارة على التوالي، بعد الهزيمة أمام إتحاد خنشلة في الجولة السابعة. ليتجمد رصيد النجم، عند النقطة السادسة في المركز 15.