شبيبة الساورة تحيل اللاعب سعادي على لجنة الانضباط

أعلنت إدارة شبيبة الساورة، في بيان لها اليوم السبت، عن إحالة لاعب الفريق، سعادي إسماعيل على لجنة الانضباط المختصة.

وأشارت إدارة نادي “نسور الجنوب” إلى أن خطوة، إحالة سعادي، على لجنة الانضباط التابعة للفريق، جاء عقب الاستكمال الكلي والدقيق لجميع الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة في حقه.

مضيفة: “يأتي هذا القرار استناداً إلى محضر قانوني رسمي محرر وفق الأشكال القانونية. على إثر تسجيل غياب غير مبرر للاعب لمدة اكثر من شهر كامل (37) يوماً متتالية، في خرق صريح وجسيم لالتزاماته التعاقدية والمهنية.”.

وفي الأخير، أكدت إدارة شبيبة الساورة، أنها ستطبق من دون تهاون جميع العقوبات والإجراءات المنصوص عليها قانوناً وتنظيمياً.

مع احتفاظها الكامل بحقها في اللجوء إلى كافة الهيئات المختصة، واتخاذ كل ما تراه مناسباً من تدابير قانونية وإدارية. حفاظاً على الانضباط العام وصوناً لمصالح النادي وهيبته المؤسسية.