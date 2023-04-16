شبيبة الساورة تحيل لاعبها على المجلس التأديبي

قررت إدارة شبيبة الساورة، إحالة أحد لاعبي الفريق، على المجلس التأديبي، بغرض فرض الانضباط في التشكيلة.

وكشفت إدارة الساورة، بأنها قررت إحالة، اللاعب محمد أمين ويس، على المجلس التأديبي، بسبب غيابه غير المبرر عن التدريبات منذ يومين.

ولم يكشف ذات المصدر، في منشور عبر الصحفة الرسمية لنادي “نسور الجنوب”. القرارات التي اتخذها أعضاء المجلس التأديبي، في حق ويس.

إلا أنه تم التأكيد في المقابل. بأن ويس، عاد صبيحة السبت إلى مدينة بشار، لإثبات مدى تعرضه للإصابة، بعد إحالته على المجلس التأديبي.

كما أوضحت إدارة نادي الجنوب، بأن الطاقم الفني للفريق، قرر منح ويس، أسبوعا للراحة بعد التأكد من خطورة إصابته.

يذكر أن شبيبة الساورة، تواصل تحضيراتها بجدية، تحسبا لاستقبال نجم مقرة، بعد غد الثلاثاء، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 20 من البطولة.