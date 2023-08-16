شبيبة الساورة تختتم تربصها الصيفي الأول

اختتم فريق شبيبة الساورة، اليوم الأربعاء، تربصه التحضيري الأول، الذي يدخل ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وكشفت الصفحة الرسمية لشبيبة الساورة، عن اختتام هذا التربص الأول، والذي أجراه الفريق بملعب “20 اوت” ببشار.

كما أضاف ذات المصدر، بأن مدرب الفريق شريف حجار، منح لاعبيه راحة لمدة يومين، عقب هذا التربص.

ومن المقرر أن يدخل فريق شبيبة الساورة، في ثاني تربص تحضيري، انطلاقا من يوم الجمعة المقبل، بالجزائر العاصمة.