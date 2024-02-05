شبيبة الساورة تدعم تعدادها بخمسة لاعبين جدد

كشفت إدارة فريق شبيبة الساورة، اليوم الإثنين، عغن صفقاتها في الميركاتو الشتوي، أين ضمت خدمات خمسة لاعبين جدد.

وكانت إدراة الساورة، قد أعلنت في وقت سابق، عبر صفحتها الرسمية، عن تعاقدها مع المهاجم فتوحي، لمدة موسمين، قادما من اتحاد العاصمة.

كما ضمنت نشور الجنوب، أيضا خدمات المدافع الأيسر حدادو رابح، الذي أمضى على عقد لموسمين، قادما من برج منايل.

وسجل المهاجم سويبع، هو الآخر التحاقه بنادي الجنوب، اين سيحمل الرقم (11)، لمدة موسمين، قادما من أولمبي الشلف.

كما عززت الساورة، وسط ميدان الفريق، من خلال ضمانها خدمات عطى الله، لموسمين، قادما من نجم مقرة.

وبالإضافة للأسماء السابق ذكرها، تعاقدة إدارة شببية الساورة، مع وسط ميدان من الكونغو، ويتعلق الأمر باللاعب كارل ويندا، على شكل اعارة من فريق ديابل نوار، مع أحقية شراء عقده.