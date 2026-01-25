شبيبة الساورة تدعم تعدادها بوسط ميدان هجومي

نجحت إدارة فريق شبيبة الساورة، اليوم الأحد، في حسم صفقة جديدة، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري.

وأعلنت إدارة شبيبة الساورة، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، عن تعاقدها مع لاعب وسط الميدان الهجومي، قوميدي محمد.

كما أوضح مسؤولو النادي، بأن مستقدمهم الجديد، سبق له التدرج في الفئات الشبانية لكل من فريق شباب بلوزداد، ومولودية الجزائر، قبل استقدامه من رائد عين الدفلى.

ويعد اللاعب قوميدي محمد (21 عاما)، أولى الصفقات التي يعلن عنها فريق شبيبة الساورة، في الميركاتو الشتوي الجاري.