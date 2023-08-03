شبيبة الساورة تدعم صفوفها بصفقة جديدة

تواصل إدارة فريق شبيبة الساورة، تدعيماتها الصيفية، ضمن الميركاتو الجاري، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وأعلنت إدارة الساورة، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية، عن تعاقدها مع لاعب وسط الميدان محمد الطيب.

كما كشف مسؤولي الفريق، عن توقيع لاعبهم الجديد محمد الطيب عقدا لمدة موسمين، قادما من فريق أمل الأربعاء.

وبهذا يكون لاعب وسط الميدان الهجومي، محمد الطيب (29 عاما)، تاسع صفقة يرسمها فريق شبيبة الساورة في الميركاتو الصيفي الجاري.