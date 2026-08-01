شبيبة الساورة تدعم صفوفها بصفقتين جديدتين وتعلن انطلاق المرحلة الأخيرة من التحضيرات

تواصل إدارة شبيبة الساورة تحركاتها بقوة خلال فترة التحويلات الصيفية، من خلال تدعيم التعداد بعناصر جديدة، بالتوازي مع مواصلة البرنامج التحضيري استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وأعلن النادي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع متوسط الميدان، أسامة دعيبش، قادمًا من وفاق سطيف، كما عززت إدارة “نسور الجنوب” دفاعها بالتعاقد مع المدافع الإيفواري أنطوني ترا بي ترا، خريج أكاديمية أسيك ميموزا، والقادم من نادي سينجيدا بلاك ستار التنزاني.

وتأتي صفقتا أسامة دعيبش والإيفواري أنطوني ترا بي ترا في إطار سياسة تدعيم التشكيلة التي انتهجتها إدارة شبيبة الساورة خلال الميركاتو الصيفي، بعدما كانت قد حسمت في وقت سابق التعاقد مع أربعة لاعبين.

وضمت قائمة المستقدمين الحارس عبد السلام هناني، القادم من ترجي مستغانم، لتعويض الحارس زكرياء سيقاري الذي خضع لعملية جراحية على مستوى أعصاب اليد، إلى جانب لاعب الوسط الهجومي محمد الأمين فنيري القادم من اتحاد الشاوية، ولاعب الوسط الهجومي خالد دحامني المنتقل من مولودية البيض، إضافة إلى الظهير الأيسر محمد نابي القادم من اتحاد الشاوية.

في سياق متصل، أنهى فريق شبيبة الساورة الشطر الثاني من تربصه التحضيري، الذي احتضنه المركز الوطني للتجمعات الرياضية بتيكجدة، بعد برنامج تدريبي مكثف ركز على رفع الجاهزية البدنية والتكتيكية للاعبين، حيث عمل الطاقم الفني على تصحيح العديد من الجوانب الفنية، تحسبًا للدخول بقوة في الموسم الجديد.

وسيدخل الفريق اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة من تحضيراته بالجزائر العاصمة، والتي ستتخللها عدة مباريات ودية، بهدف رفع نسق المنافسة، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، قبل وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض غمار الموسم الجديد.