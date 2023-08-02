شبيبة الساورة تدعم صفوفها بلاعبين جديدين

نجحت إدارة فريق شبيبة الساورة، في ابرام صفقتين جديدتين، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، لتديعم تشكيلة الفريق.

وأعلنت إدارة الساورة، اليوم الأربعاء، عبر ضفحتها الرسمية، عن تعاقدها مع المدافع مصباحي الياس، والذي أمضى عقدا لموسمين، قادما من اتحاد الحراش.

كما ضمنت شبيبة الساورة، صفقة أخرى، بتعاقدها مع لاعب وسط الميدان، بودحيو طاهر، الذي امضى هو الآخر على عقد لموسمين، قادما من شبيبة تيارت.

وبهذا يكون فريق شبيبة الساورة، قد دعم صفوفه إلى حد الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بثمانية لاعبين جدد.