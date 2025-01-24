شبيبة الساورة تدعم صفوف الفريق بخدمات حارس المرمى مرسلي

نجحت إدارة فريق شبيبة الساورة، اليوم الجمعة، في تدعيم صفوف الفريق، بصفقة جديدة، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري.

وأعلنت إدارة شبيبة الساورة، عن تعاقدها رسميا مع حارس المرمى عبد القادر مرسلي، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري.

كما كشف مسؤولي نادي الجنوب، عن توقيع حارس المرمى مرسلي، عقدا مدته سنتين، قادما من فريق بارادو.

وتعلق إدارة فريق شبيبة الساورة، أمالا كبيرةو على نستقدمها الجديد، من أجل تقديم الإضافة اللازمة للفريق انطلاقا من مرحلة العودة لبطولة الموسم الجاري.