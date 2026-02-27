شبيبة الساورة ترتقي إلى البوديوم بفوز ثمين أمام نجم بن عكنون

حقق فريق شبيبة الساورة فوزًا ثمينًا على حساب نجم بن عكنون بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة الـ21 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى، بملعب ملعب 20 أوت 1955 ببشار.

وجاء هدف المباراة الوحيد من إمضاء نور الاسلام فتوحي في الدقيقة 65، ليمنح “نسور الجنوب” ثلاث نقاط غالية، في مواجهة اتسمت بالندية والصراع التكتيكي، حيث عرف أشبال الساورة كيف يحافظون على أسبقيتهم إلى غاية صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، رفعت شبيبة الساورة رصيدها إلى 34 نقطة، لترتقي إلى المرتبة الثالثة على منصة التتويج “البوديوم”، مؤكدة طموحاتها الكبيرة هذا الموسم ورغبتها في لعب الأدوار الأولى.

في المقابل، تجمد رصيد نجم بن عكنون عند 27 نقطة في المرتبة السادسة، ما يفرض عليه ضرورة تدارك الوضع في الجولة المقبلة من أجل العودة سريعًا إلى سكة النتائج الإيجابية ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.